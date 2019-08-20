قدم نادي ميلان اليوم الثلاثاء إلى الصحافة ثلاثة من لاعبيه الجدد الذين استقدمهم في فترة الانتقالات الصيفية، ويتعلق ببطل إفريقيا مع "الخضر" إسماعيل بن ناصر، إضافة إلى رفائيل لياو وليو دوارتي.

وخلال المؤتمر الصحفي قال لاعب المنتخب الوطني "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، أنا سعيد بارتداء قميص ميلان. هنا، كل شيء متاح لبذل قصارى جهدي، لدينا فريق رائع ومركز رياضي جيد جدًا".

وأضاف لاعب الوسط الشاب:" ميلان هو الفريق المثالي للتعلم أكثر والعمل بشكل جيد".

فيما يتعلق بمركزه، أوضح بن ناصر: "ميلان كان له أبطال عظيمون ويجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل الاقتراب منهم. منصبي المفضل في الملعب هو لاعب خط الوسط أمام الدفاع لكن يمكنني أن ألعب حيث يريد المدرب بدون مشاكل".

وتعليقاً على علاقته مع مدرب ميلان، أضاف لاعب إمبولي السابق: "طلب مني جيامبولو القدوم وهذا يعني الكثير بالنسبة لي. أحاول أن أبذل قصارى جهدي، أعرف إمكانياتي، لكن عليّ أن أعمل وأن أحسن نفسي".

وعن سؤال حول ما الذي تغير منذ كأس إفريقيا ، قال صاحب 21 عامًا: "أنا بالضبط نفس الشخص لكن لدي خبرة أكثر وثقة أكبر. الأمر مختلف هنا، هناك لاعبون رائعون". مضيفا: "لدي دائمًا نفس الحالة الذهنية؛ بذل كل ما بوسعي تقديمه كما كان الحال في كأس إفريقيا".