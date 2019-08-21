طلب مواطنون كانوا بصدد التصديق على وثائقهم الإدارية بوزارة الخارجية من السلطات المسؤولة التخفيف من معاناتهم في التنقل من مختلف ولايات الوطن إلى الجزائر العاصمة، لأجل إجراء إداري بسيط، كان يفترض أن يتم بتخصيص مكتب على مستوى كل ولاية لهذا الغرض، أو على الأقل ربط عدد من الولايات بمكتب واحد في كل منطقة من الجزائر، بالإضافة إلى الاستعانة بالبريد الإلكتروني سواء على مستوى هذه المكاتب أو على مستوى وزارة الخارجية في عدد من الحالات التي لا يستوجب فيها التنقل لمسافات بعيدة، وبالتالي القضاء على مشكل عويص ظل يؤرقهم كثيرا ويشكل ضغطا على مصالح الوزارة بالعاصمة.