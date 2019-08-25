أصبح تزويد نحو ست بلديات بالجهة الغربية لولاية ڤالمة بالكهرباء محيّرا حقيقة مثلما أجمع عليه العديد من المواطنين. فقد باتت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تصنع معاناة مواطني حمام دباغ السياحية وهواري بومدين ومجاز عمار وبن جراح وغيرها. والغريب، مثلما يؤكد معظم سكان البلديات المعنية، أن هذه الانقطاعات أصبحت تحدث مع كل موجة حر وعند كل زخة مطر وأحيانا بلا مطر ولا رعد ولا حر. المشكل الجديد القديم وعدم إيجاد المصالح المعنية حلا له بصفة نهائية دفع بالكثيرين إلا التساؤل: هل كتب على سكان هذه البلديات أن يتزودوا بـ”التقطير”؟ وأين هي التنمية التي يتحدث عنها المسؤولون؟