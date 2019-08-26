أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية تبرأه من البيان الختامي لاجتماع ديناميكية المجتمع المدني يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان للحزب المعارض اليوم الإثنين "الأفافاس دعا إلى حوار شفاف لمعالجة الأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها البلاد منذ عقود، ولهذا السبب شارك وفد من جبهة القوى الاشتراكية في "اجتماع ديناميكية المجتمع المدني" الذي نُظم يوم السبت 24 أوت 2019 في الجزائر العاصمة".

وأضاف البيان "أكّد الأفافاس على وجه الخصوص الحاجة الماسة إلى انتقال ديمقراطي حقيقي ومسار تأسيسي ذات سيادة يستجيب لمطالب الثورة الشعبية السلمية من أجل التغيير الجذري للنظام وبناء الجمهورية الثانية القائمة على سيادة القانون والديمقراطية".

وتابع البيان "يبلِغ الأفافاس مع ذلك الرأي العام بأنّه لم يتم إشراكه لا من قريب ولا من بعيد في صياغة الإعلان الختامي لهذا الاجتماع، الذي وافق على المشاركة فيه فقط لأنّه كان يقتصر على التبادلات في إطار الحوار ... لهذا السبب يتبرأ الأفافاس كلياً من التوجه السياسي الصادر في نهاية هذا الاجتماع لأنّه يستند على الدعوى إلى مسار انتخابي زائف مرفوض من الشعب الجزائري".