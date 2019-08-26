تسود حالة من التذمر في أوساط كوادر وزارة الشؤون الخارجية بسبب الحركة الأخيرة في السلك الدبلوماسي. فقد تم تجاوز الشروط الموضوعية للتعيين في المناصب بالخارج، حسب هؤلاء، وذلك باختيار رؤساء مكاتب سفراء وقناصلة عامين في عواصم هامة، كما هو الحال في كوبنهاغن وبروكسل وموسكو ومونريال وبيروت. وتم الاحتفاظ في المناصب بقناصلة انتهت مهامهم بعد أن قضوا 5 سنوات في المنصب، وهو حال قنصل كينشاسا وقنصل نيويورك وأديس أبابا التي تم تعيينها في نيروبي وآخرين تجاوز سنهم الـ70 عاما، وهو حال دبلوماسيي وارسو وروما وباريس وجنيف.