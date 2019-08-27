انتهت المسيرة الضخمة للطلبة ومواطنون انضموا اليهم بعد أن جابت قلب العاصمة انطلاقا من ساحة الشهداء، وجدد المشاركون رفضهم للجنة كريم يونس مطالبين بتطبيق مطالب الشعب المعبر عنها مند أكثر من ستة أشهر.

* مسيرة الطلبة بالعاصمة تصل ساحة البريد المركزي.

الصورة: نور الهدى مشاشبي "الخبر"

* بن يوسف ملوك، مفجر فضيحة المجاهدين المزيفين، لم يتخلف عن كل المسيرات منذ بداية الحراك، اليوم مع الطلبة بالعاصمة.

* مسيرة طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية تجوب وسط المدينة للمطالبة بالتغيير الجذري ومنح السلطة للشعب.

* شقيقة الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، ظريفة بن مهيدي، تشارك في مسيرة الطلبة لنهار اليوم.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* مسيرة الطلبة بالعاصمة تصل شارع علي بومنجل

* في وهران أيضا خرج الطلبة مدعومين بمئات المواطنين، رافعين شعارات مناهضة للجنة كريم يونس ومطالبين بتنفيذ مطالب الشعب.

* مسيرة الطلبة تصل ساحة بور سعيد.

* انضم عدد كبير من المواطنين لصفوف الطلبة للمشاركة في المسيرة.

* شرع الطلبة في التجمهر بساحة الشهداء بالعاصمة تمهيدا للمسيرة الـ 27 التي دأبوا على تنظيمها كل يوم ثلاثاء منذ بداية الحراك الشعبي.