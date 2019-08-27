أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالإفراج عن وزير الفلاحة سابقا، بوعزقي عبد القادر وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا ذات صلة بالفساد، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للنائب العام لدى ذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه "وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 27 أوت 2019، الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى المدعو بوعزقي عبد القادر، وزير الفلاحة سابقا، المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات والعقود وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".

كما تشمل هذه الجنح أيضا "تبديد أموال عمومية"، طبقا للمادة 29 من القانون سالف الذكر، يضيف نفس المصدر موضحا أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم في إفراج".