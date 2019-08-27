أعلنت قوى البديل الديمقراطي أن مصالح ولاية الجزائر رفضت عقد لقاء كان مقررا في 31 أوت الجاري بحجة عدم وجود قاعات.

وجاء في بيان للتكتل اليوم الثلاثاء " تعلن قوى البديل الديمقراطي الرأي العام أن السلطة قامت بإبلاغنا، عن طريق مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة مساءا عن رفض، بدون مبرر، لعقد لقاء الاتفاقية الوطنية للبديل الديمقراطي التي كانت مقررا عقدها يوم 31 أوت 2019 و قد تم تقديمها إلى يوم 28 أوت 2019 بسبب عدم وجود قاعات".

وأضاف البيان "هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالف ويناقضه".

وتابع البيان "تعلن قوى البديل الديمقراطي أن طلب ترخيص آخر سيودع لعقد اللقاء يوم 9 سبتمبر 2019".

ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي كلا من حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال الاشتراكي، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

يأتي هذا المنع في نفس اليوم الذي تم رفض انعقاد الجامعة الصيفية لجمعية "راج" التي كانت مقررة بولاية بجاية.