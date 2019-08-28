جدد حزب العمال بإطلاق سراح أمينته العامة لويزة حنون بدون شروط مسبقة، مؤكدا أن محامو حنون أدرجوا مرة أخرى طلب الإفراج المؤقت.

وجاء في بيان للحزب عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي للحزب "نؤكد أن لا شيء يُبرر حبس الأمينة العامة وإبقائها في الحبس المؤقت الذي تم تجديده من طرف المحكمة العسكرية للبليدة قبل انقضاء الآجال القانونية والمحددة بأربعة أشهر".

وأضاف البيان " السيدة لويزة حنون المسجونة ظلما منذ 9 ماي 2019 تتوفر على كل الضمانات القانونية التي تسمح لها أن تبقى تحت تصرف العدالة .. لهذا يطالب حزب العمال مرة أخرى بإطلاق سراح أمينته العامة فورا وبدون شروط مسبقة لأن إبقائها في السجن يُمثل صراحة تجريما للعمل السياسي".

من جهة أخرى أكد الحزب رفضه الانضمام لهيئة الشخصيات التي تسير الحوار، معتبرا أن هذا الأخير يستجيب لأجندة محددة من طرف النظام.

وأضاف الحزب في نفس السياق "في الوقت الذي ينظم حوار مزعوم، يواصل النظام في المساس الصارخ للحريات الديمقراطية (حرية التظاهر، حرية الاجتماعات، حرية التنظيم، حرية التنقل، حرية الرأي، حرية الصحافة....الخ) والاعتقالات ووضع الموطنين في السجن الاحتياطي".