يبدو أن المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قد تأقلم بسرعة مع أجواء البطولة الفرنسية، حيث تمكن اليوم الأحد من توقيع ثنائية لفائدة فريقه الجديد، موناكو، خلال تنقله لمواجهة ستراسبورغ (2-2)، برسم الجولة الرابعة من الدرجة الأولى الفرنسية المحترفة "ليغ 1".

وافتتح اللاعب السابق لنادي شباب بلوزداد (الرابطة الأولى الجزائرية) عداده التهديف بألوان نادي الإمارة الصغيرة، بهدف عند الدقيقة (39)، ضد نادي نيم (2-2)، لحساب الجولة الثالثة من "ليغ 1".

وتمكن بطل أمم إفريقيا-2019 رفقة منتخب الجزائر، من رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف بملعب ستراسبورغ, حينما تمكن من توقيع الإصابة الأولى (د 11)، قبل أن يضيف الثانية (د 40)، موقعا بذلك أول ثنائية له في الدوري الفرنسي. لكن في المرحلة الثانية عدّل أصحاب الضيافة الكفة (2-2).

وحلّ سليماني (31 سنة) بإمارة موناكو في 20 أغسطس الفارط على شكل إعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء العقد من ناديه الأصلي ليستر سيتي الإنجليزي, المرتبط معه حتى سنة 2021.

وشهدت هذه الجولة الرابعة من البطولة الفرنسية، تألق الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، بتسجيل أولى أهدافه (د 2) مع فريقه الجديد، نادي نيم، الفائز على بريست (3-0)، وكذا مواطنه فريد الملالي الذي سجل ثاني أهدافه بألوان أنجي (د71)، بمناسبة انتصاره على ديجون (2-0).

من جانبه، عاد الظهير الأيمن، يوسف عطال إلى التشكيلة الأساسية لفريقه نيس، وتمكن من جلب ضربة جزاء، سجلها زميله سيبرين (د 63) وفي الأخير فاز أشبال المدرب باتريك فييرا (2-1) على نادي رين. كما عرف هذا اللقاء مشاركة الوافد الجديد على نيس، آدم وناس، كإحتياطي لأول مرة، بعد قدومه على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي.