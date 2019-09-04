افتكّ القارئ الجزائري عمار يوسفي، المرتبة الرابعة خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لجائزة الشيشان الدولية لتحفيظ القرآن الكريم، والّتي تزامن تأسيسها مع تدشين أكبر مسجد في أوروبا ”فخر الإسلام” بمدينة شالي الشيشانية الّتي انطلقت شهر أوت الجاري، بمشاركة حفّاظ من 26 دولة، منها الجزائر. وشهدت المسابقة تنافسًا كبيرًا بين المشاركين من دول عربية وإسلامية ومن روسيا الاتحادية، حيث فاز المتسابق الليبي بالمرتبة الأولى، وتمّ تكريم القارئ الجزائري عمار يوسفي، البالغ من العمر 26 سنة، خلال حفل الاختتام الّذي جرى يوم الأربعاء 23 أوت الفائت، برعاية وحضور الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وممثل الرئيس الروسي وكذا وزراء وعلماء ودعاة من عديد الدول الإسلامية، حيث تحصّل على المركز الرابع.

يذكر أن القارئ يوسفي يزاول تدريسه في كلية اللغة والأدب العربي في جامعة المدية، وهو خريج المعهد الوطني العالي شبه الطبي بالمدية، تحصل على المرتبة الثانية بجائزة الخرطوم لحفظ القرآن الكريم سنة 2015، والمرتبة الرابعة في مسابقة الملك عبدالعزيز بالسعودية سنة 2016، والمرتبة السادسة في مسابقة إيران عام 2016، والمرتبة السابعة في جائزة محمد السادس بالمغرب سنة 2017.