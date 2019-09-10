مضى على إنجاز هذين الخزانين للماء أكثر من 15 سنة دون أن يتم استغلالهما في تخفيف معاناة سكان بلدية سنجاس في ولاية الشلف مع العطش، فهذا المشروع الذي أنجزته مديرية الموارد المائية لم يدخل الخدمة يوما رغم أن الدولة صرفت عليه ميزانية ضخمة، لكن دون أن يستفيد منه المواطنون، وتحول موقع الخزانين، اللذين يسعان نحو 4 آلاف متر مكعب، إلى مرتع للمنحرفين لممارسة كل أنواع الآفات الاجتماعية به، إضافة إلى المحاولات التي تعرض لها لتخريبه. وينتظر السكان من العدالة فتح تحقيق حول هذا المشروع الذي يعتبر أحد صور الفساد بفعل تبديد وهدر المال العام من طرف مسؤولين منعدمي الضمير.