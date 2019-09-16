أصدر قاضي التحقيق المكلف بملف الحادث الذي وقع خلال الحفل المنظم يوم 22 أوت الماضي بمعلب" 20 أوت 1955 " ببلوزاداد في الجزائر العاصمة، والذي خلف 5 وفيات، أوامر بوضع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت من بين المكلفين بتنظيم الحفل.

و جاء في بيان لمحكمة سيدي امحمد مساء أمس الأحد أنه "بعد الانتهاء من التحريات الأولية المتبعة في شأن تلك الحادثة المؤلمة التي وقعت خلال الحفل المنظم ليلة الخميس الموافق لـ 22/ 8 /2019 بملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد والذي أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، تم بتاريخ 9ـ 9 ـ 2019 تقديم أطراف القضية أمامنا ليتم توجيه الاتهام للمتورطين في القضية أين أصدر السيد قاضي التحقيق المكلف بالملف بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أوامر بوضع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت من بين المكلفين بتنظيم الحفل المذكور".

وأشار البيان إلى أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا لتحديد المسؤوليات .