أبلغت الاتحادية الدولية لكرة القدم نظيرتها التونسية بأن مسألة إعادة ست نقاط محذوفة من رصيد النادي الإفريقي مشروطة بإرسال " نسخة من التحويل المالي للاعب الجزائري إبراهيم شنيحي الذي وقع إرساله مختوما من البنك"، حسبما أوردته الهيئة التونسية في صفحتها الرسمية على الأنترنت .

وأوضحت الاتحادية التونسية للعبة " تبقى الجامعة في انتظار هيئة النادي الإفريقي لاستظهار هذه الوثيقة ومدها بها لإرسالها للفيفا حتى يتسنى للجنة التأديب بالاتحاد الدولي غلق الملف" .

وراسلت الهيئة الفيديرالية التونسية بتاريخ 14 سبتمبر الجاري مراسلة إلى الاتحاد الدولي للعبة تلتمس فيها من "الفيفا" استرجاع الست النقاط التي وقع سحبها من رصيد النادي الإفريقي من الترتيب العام .

وأفادت الجامعة وقتها إنها طالبت الاتحاد الدولي بالأخذ بعين الاعتبار حسن نوايا النادي الإفريقي في التحويل السابق المتعلق بتسديد المستحقات المالية لمولودية العلمة مؤكدة كذلك استعداد النادي القيام بإجراءات الدفع المالي من جديد إذا تعذر الحصول على الوثيقة المطلوبة من المؤسسة البنكية المعنية مع القيام في نفس الوقت بتتبع موضوع التحويل السابق لدى الجهات المعنية.

وكانت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الدولي قضت سابقا بخصم ست نقاط من رصيد النادي الإفريقي وذلك على خلفية عدم دفع هيئة الإفريقي مستحقات نادي العلمة في صفقة اللاعب إبراهيم شنيحي.

ويحتل النادي الإفريقي المركز الـ13 بصفر نقطة بعد خصم النقاط الست.