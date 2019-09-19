استشهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بآية من القرآن الكريم في معرض حديثه باللغة الروسية، عن الأزمة بين اليمن والسعودية، وضرورة تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة. وقال الرئيس الروسي إن ما يجري في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار، ودعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجا يحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة، وقال بوتين: ”هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم التي تدعو إلى الوحدة والتآلف”، في إشارة منه الآية القرآنية: ”واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا”. وقال بوتين، خلال القمة التي جمعته بأردوغان وروحاني في أنقرة حول التسوية السورية: ”علي هنا أن أستشهد بالقرآن الكريم أيضا الذي يدعو إلى الدفاع عن النفس وعدم الاعتداء”، في إشارة منه إلى آية: ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ”.