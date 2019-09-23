أعلن التلفزيون العمومي عن انطلاق محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق، بشير طرطاق، والسياسية لويزة حنون، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

المحاكمة كان مبرمجا أن تنطلق صباح اليوم، وقد عرف محيط المحكمة العسكرية بالبليدة تعزيزات أمنية مشددة كما أغلق الطريق المؤدي إليها. ويواجه المعنيون تهمتي "المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"التآمر ضد سلطة الدولة"، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

وحسب مصادر إعلامية فإن المستشار السابق للرئيس المخلوع، الطيب بلعيز شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته.