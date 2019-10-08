أعلن نادي ميلان رسميًا إقالة مدربه ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج، حيث جاءت الإقالة المتوقعة والتي تحدثت عنها أغلب المصادر الإيطالية.

وكان زملاء بن ناصر قد حققوا واحدة من أسوأ الانطلاقات في تاريخ النادي على مستوى النقاط والنتائج في الجولات السبعة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبعد الفوز الأخير على جنوة، والذي جاء بشق الأنفس وأمام فريق يعاني في مراكز الهبوط هذا الموسم، زادت حدة الغضب على جيامباولو خاصة مع سوء الأداء وعدم قدرة الرجل على إضافة أي شيء.

وفي الوقت الحالي، تنحصر الخيارات من أجل خلافته بين اسمين فقط، وهما مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي، وستيفانو بيولي.