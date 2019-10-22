دعم الحارس الدولي الأسبق لوناس قاواوي الطاقم الفني لفريق أهلي برج بوعريريج حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المناجير العام للنادي كمال معوش.

وأوضح نفس المصدر أن لوناس قاواوي سيشغل منصب مدرب حراس المرمى وذلك خلفا للمدرب مروان كيال الذي استقال من منصبه عقب حادثة الحارسين فوزي شاوشي وزكرياء بوحلفاية خلال الجولة الماضية من البطولة الوطنية أمام شبيبة الساورة والتي تم بموجبها فسخ عقد الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي.

وسيشرع المدرب الجديد لحراس مرمى أهلي برج بوعريريج في مهمته بداية من المباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة المبرمجة يوم غد الأربعاء حسب ما أضاف ذات المتحدث.

تجدر الإشارة إلى أن فريق أهلي برج بوعريريج سيكمل مرحلة الذهاب بحارسي مرمى وهما سي محمد سيدريك والحارس الدولي لأقل من 23 سنة زكرياء بوحلفاية في انتظار انتداب حارس آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.