شهدت أشغال المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم تصالح الرئيس عبد الكريم مدوار وعضو مجلس الإدارة جمال مسعودان.

وأعلن مدوار على هامش أشغال المكتب التنفيذي أنه وضع المشاكل بينه وبين مسعودان جانبا، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة التفرقة بينهما.

من جانبه قال مسعودان أنه اعتذر لمدوار على تصريحاته الأخيرة، مضيفا أن قرار التصالح مع رئيس الرابطة جاء من أجل مصلحة كرة القدم الجزائرية.

وكانت حدة التوتر قد تطورت بين الطرفين على خلفية قضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر الذي قاطعه هذا الأخير بحجة برمجته في تواريخ "الفيفا".