قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 بين فريق 25 أفريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني في مدينة شنغهاي الصينية يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه اليوم إن المباراة كان مقررا أن تقام في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ ولكن نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية فقد قام الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي بإعلامه بوجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية علما بأن هذه المباراة تعتبر من ضمن أهم الأحداث على الرزنامة السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتابع البيان أنه "بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه الترتيبات التجارية والبث التلفزيوني والإعلامية واللوجستية فقد تقرر نقل المباراة لتقام بملعب محايد وجرى إعلام كلا الفريقين والاتحادين الوطنيين بهذا القرار وسيتم إعلان الملعب الذي ستقام عليه المباراة في وقت لاحق".

وكان نادي 25 أفريل الكوري الشمالي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 لأول مرة في تاريخه بعد تعادله بدون أهداف مع هانوي الفيتنامي في إياب نهائي المناطق حيث تفوق بفارق الأهداف المُسجلة خارج ملعبه بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي (2-2).. فيما تأهل نادي العهد اللبناني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعدما تفوق على ضيفه الجزيرة الأردني بواقع (1-صفر) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي منطقة غرب آسيا.