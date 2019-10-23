أعلنت أمازون رسميا أمس الثلاثاء عن خدمة الفيديو الإخباري المدعومة بالإعلانات، حيث ستكون الخدمة الجديدة متوفرة على أجهزة فاير تي في (Fire TV)، وتعتمد على مقاطع الفيديو من مؤسسات الناشرين وعلى رأسها قناة الجزيرة ورويترز وسي بي أس نيوز وهفنغتون بوست وبلومبيرغ وغيرها.

وتشمل التغطية الإخبارية المقدمة من خلال التطبيق بثا مباشرا بالإضافة إلى مقاطع فيديو عند الطلب. ومن بين الناشرين الآخرين المشاركين، ياهو وإنترتينمنت ويك وسبورتس الستراتيد ونيوزي.

الخدمة التي تسمى ببساطة "الأخبار" على أجهزة أمازون، ستأتي أولا إلى تطبيق أمازون فاير وأجهزة التلفزيون المتوافقة معه. وسيبدأ التشغيل على مراحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتمكن بعض مالكي فاير تي في من استخدام تطبيق "الأخبار" خلال أيام.

ولن تتطلب خدمة أخبار أمازون من المستخدمين إنشاء حساب منفصل أو الاشتراك مع شبكات الأخبار الأخرى على الكيبل، بدلاً من ذلك، سيتم دعمها بالكامل من خلال الإعلانات.

وكانت الإشاعات حول خطط الشركة لإطلاق خدمة أخبار مدعومة بالإعلانات تنتشر منذ شهور، وتتنافس أمازون بشكل مباشر مع مجمعي الأخبار مثل هاي ستاك.تي في ووتش أب، بالإضافة إلى أقسام الأخبار لخدمات الفيديو المدعومة بالإعلانات مثل بلوتو (Pluto) وروكو تشانيل (Roku Channel).

وهذا ليس أول دخول لشركة أمازون إلى الفيديو المدعوم بالإعلانات، فقد أطلقت الشركة خدمة مدعومة بالإعلانات للأفلام والبرامج التلفزيونية من فرع أي أم دي بي (IMDB) التابع لها في بداية العام.