أعلن متعامل الهاتف النقال، "موبيليس"، اليوم الخميس، تعويض الزبائن بعد العطب الذي مس الشبكة يوم 9 أكتوبر.

وجاء في بيان الشركة، أن "موبيليس تعلم زبائنها الذين مستهم الاضطرابات التي حدثت صبيحة يوم 9 أكتوبر 2019، باتخاذها لقرارات تعويضية لصالحهم"

وأضاف البيان، أن هذا التعويض يتمثل في منح الزبائن الامتيازات الاتية:

-حجم أنترنت بقيمة 2 Go/شهر لمدة شهرين، صالحة لسبعة أيام، لزبائن عروض G4 / G3

-100 دج من المكالمات والرسائل القصيرة نحو موبيليس صالحة لـ 15 يوما لزبائن عروض G2.