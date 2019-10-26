توج المصارع الجزائري في الكاراتي دو أيوب أنيس حلاصة (أقل من 55 كلغ/أواسط) بلقب بطولة العالم للشباب، الجارية بسانتياغو (الشيلي) بعد فوزه على المغربي جينا عبد الغالي في المنازلة النهائية التي جمعت بينها مساء أمس الجمعة.

وكان البطل العالمي قد تأهل للدور النهائي عقب تغلبه على الأردني عفاف غيث في المربع الذهبي..

وفي الدور الأول، تفوق حلاصة على الكويتي محمد العتيبي ثم الهندي فيبهور تالوار (الدور الثاني) والسلوفاكي نيكلاس تمسي (الدور الثالث) وأخيرا على الأوروغوياني نيكولا دياندر (الدور ربع النهائي).

وتشارك الجزائر في مونديال الشيلي (أشبال، أواسط وآمال) بعشرة مصارعين من بينهم ست فتيات. ويشرف على التأطير الفني كل من سمير سليماني، مدير الترقية و التكفل بالمواهب الشابة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة، و طارق عدمان.

للإشارة يشارك في هذا الموعد العالمي 1557 مصارع يمثلون 96 بلدا.