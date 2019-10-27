قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوز الفريق الأحمر 2 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة.

وعزز ليفربول، الذي صالح جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادله 1 - 1 في المرحلة الماضية مع مضيفه مانشستر يونايتد، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين. في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.