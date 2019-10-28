أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برمجة مقابلتي اتحاد الجزائر مع شبيبة الساورة واتحاد بلعباس أمام شبيبة القبائل، لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم 4 نوفمبر المقبل.

وستجرى مقابلة اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة، لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة بملعب عمر حمادي ببولوغين ابتداء من الساعة 17:54 ، فيما ستلعب

مواجهة اتحاد بلعباس مع شبيبة القبائل لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة بملعب 24 فيفري بسيدي بلعباس على الساعة18:54 .

وأوضحت الرابطة، أن هذه البرمجة تهدف إلى تمكين كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل للتحضير بشكل جيد قبل دخولهما غمار منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

ومعلوم، أنه في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للمنافسة القارية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، سيستقبل فريق شبيبة تيزي وزو فريق فيتا كلوب

الكونغولي، فيما سيتنقل فريق اتحاد الجزائر إلى أنغولا لمواجهة فريق بيترو أتليتيكو لواندا.

ومن جهة أخرى، ستقام مواجهة اتحاد الجزائر مع شبيبة الساورة في بطولة الرديف يوم السبت 2 نوفمبر ابتداء من الساعة 15:00 بملعب بولوغين.