إذا كنت جادا في حماية معلوماتك عبر الإنترنت، فيمكن لمتصفح فايرفوكس -ومجموعة أدوات الخصوصية التي يملكها- حماية بياناتك الشخصية أثناء تصفحك مواقع الويب.

فبشكل افتراضي الآن، سيحميك متصفح موزيلا فايرفوكس لنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس من المتتبعين الذين يجمعون تاريخ تصفحك للويب، ومن ملفات تعريف الارتباط (cookies) للمواقع التي تزورها، التي تتبعك من موقع إلى آخر (وهي الطريقة التي تتبعك بها الإعلانات)، ومن المنقبين عن العملات الرقمية الذين يستخدمون موارد جهازك سرا لاستخراج العملات الرقمية، ومن قارئات بصمة الأصبع التي تحدد هويتك بشكل فريد بناء على جهازك وإعداداتك وتطبيقاتك.

لكن معظم العمل الذي يقوم به متصفح فايرفوكس نيابة عنك لحماية خصوصيتك يحدث في الخلفية، ولذلك لتسليط الضوء إلى أي مدى تذهب مواقع الويب لتتبعك على الإنترنت، يأتي فايرفوكس الآن مع تقرير خصوصية يقدم لك عرضا في الوقت الفعلي لعدد محاولات مواقع الويب جمع معلومات عنك دون موافقتك.

وإليك كيفية استخدام تقرير "حماية الخصوصية" الجديد في فايرفوكس:

1- تأكد من أنك تستخدم فايرفوكس 70 (يمكنك تحميله مجانا من الإنترنت).

2- في شريط العنوان، اضغط على رمز الدرع إلى اليسار (سيكون الدرع بلون رمادي داكن إذا لم يكتشف فايرفوكس متتبعين على صفحة الويب، وبلون أزرق بنفسجي إذا كان يصد أي شيء).

3- في منطقة "المحظور"، انقر فوق اسم لترى بالضبط أي أدوات تتبع وملفات تعريف الارتباط وأي عناصر أخرى قام فايرفوكس بحظرها من تتبعك على صفحة الويب التي تفتحها.

4- نحو أسفل القائمة (الناجمة عن النقر على رمز الدرع) انقر فوق "إعدادات الحماية" لإدارة كيفية حماية فايرفوكس لك.

5- وأخيرا في ذيل القائمة انقر فوق "أظهر التقرير" لعرض تقرير يومي عن أدوات التتبع التي حظرها فايرفوكس.