لقي شرطي يعمل بأمن الدائرة ببواسماعيل في تيبازة حتفه مساء أمس الثلاثاء متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها على اثر تلقيه طعنات سكين في الصدر من طرف مجنون ستيني.

الشرطي ماسكر نجيب ابن مدينة القليعة في للعقد الخامس من العمر ، كان يؤدي عمله كعون أمن بدائرة بواسماعيل ،عندما تدخل للجم شخص يبلغ من العمر 65 سنة عن التفوه بكلام بذيئ على مسمع من العامة ،غير أن الأخير باغته بطعنات سكين على مستوى القلب اسقطته أرضا و تسببت له في نزيف حاد نقل على اثره الى مستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة قبل تحويله على جناح السرعة نحو مستشفى مصكفى باشا الجامعي بللجزائر العاصمة أين لفظ انفاسه الأخيرة متأثرا بحراحه.



وأفاد شهود عيان أن الجاني رجل ستيني مختل عقليا حل بمدينة بواسماعيل أواخر الصائفة الماضية تم توقيفه من طرف مصالح الامن في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه،فيما خلفت حادثة الطعن حالة من الاسانفار في أوساط زملاء الضحية واصدقاءه وسكان مدينة القليعة لا سيما وأن الضحية يشهد يتمتع بسعة طيبة بين ابناء مدينته الذين يشهدون له بحسن الخلق.