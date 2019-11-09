يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال جذب الأنظار في البطولة الفرنسية بداية هذا الموسم.

وتألق اللاعب السابق لنادي بارادو بشكل لافت خلال اللقاء الذي جمع فريقه ببوردو مساء أمس الجمعة رغم التعثر بنتيجة هدف لمثله.

وأشرك مدرب نيس باتريك فييرا عطال في ثلاثة مناصب مختلفة خلال أطوار المقابلة، بدأها كظهير أيمن في الشوط الأول، قبل أن يشغل في الشوط الثاني منصبي الجناح الأيسر والأيمن.

وناهيك عن التمريرة الحاسمة في لقطة الهدف الوحيد لناديه في اللقاء بعد توزيعة رائعة لزميله ميلو، حقق عطال رقما جديدا بعدما نجح في القيام بتسع مراوغات ناجحة خلال التسعين دقيقة.

وبهذا يعادل عطال رقمي كل من نجم باريس سان جرمان نيمار ولاعب أولمبيك ليون جيفرين أديلايد، الوحيدان اللذان حققا هذا الرقم من المراوغات الناجحة خلال مقابلة واحدة في البطولة الفرنسية هذا الموسم، حسب موقع "أبتا" للإحصائيات.

كما رفع عطال رصيده إلى 44 مراوغة ناجحة في موسم 2019 -2020، أي أكثر من أي لاعب آخر في "الليغ 1" ، يضيف نفس المصدر.

وكانت الرابطة الفرنسية لكرة القدم قد صنفت الدولي الجزائري يوسف عطال كأسرع لاعب في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم، بعد قيامه بانطلاقة بلغت سرعتها 36.6 كلم/سا خلال لقاء الجولة السابعة ضد موناكو.

هذه الأرقام جعلت كبرى الأندية الفرنسية وحتى الأوروبية تراقب ابن تيزي وزو عن كثب حسب الصحافة الفرنسية.