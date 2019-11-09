أُخرت عملية سحب قرعة مرحلة المجموعات لكأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم ( كاف)، التي كانت مقررة غدا الأحد 10 نوفمبر، إلى يوم الثلاثاء 12 نوفمبر بالقاهرة ( مصر)، ابتداء من الساعة 11:00 ( توقيت الجزائر)، حسبما افادت به اليوم السبت الصحافة المحلية.

وستكون الجزائر ممثلة في هذه المسابقة القارية ، بنادي بارادو، بعد إقصاء شباب بلوزداد في الدور الـ 16 على يد بيراميدس المصري (ذهاب: 1-1، إياب 0-1).

ونجح نادي بارادو في أول مشاركة له في المنافسة الإفريقية، في تحقيق تأهل تاريخي عقب فوزه العريض على التشكيلة الأوغندية كامبالا سيتي ( 4-1) يوم الأحد الماضي بملعب 5 جويلية في الدور الـ 16 - مكرر، إياب. وتعادل ممثل الجزائر في لقاء الذهاب بكامبالا أمام منافسه بـ 0-0 .

وبعد تأهل الفريق الأخير الذي تم التعرف عليه يوم الثلاثاء الماضي، نادي الإدارة والاقتصاد (البنين) اكتملت قائمة المتأهلين وتضم الناديين المغربيين نهضة بركان و حسنية أغادير (المغرب) إضافة إلى ممثلي مصر (المصري، الأهرام) والتشكيلتين النيجيريتين، إنوغو رنجرس و إينييمبا.

ويمثل كل من : مالي، غينيا، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، ليبيا، البنين، الجزائر، كوت ديفوار و موريتانيا، فريق واحد .

ويُقسم 16 فريقا متأهلا، إلى أربع مجموعات من أربعة فرق . ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي .