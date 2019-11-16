فاجأ ورود اسم شخص توفي منذ حوالي سنة، ضمن قائمة مؤطري مراكز الانتخابات الرئاسية المقبلة ببلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس، بعض الأقارب والمعارف كونه ليس نكرة في المنطقة واشتغل معلما بمدرسة الطيب غنام بقرية عين حجر. والغريب أن المفاجأة لم تقف عند هذا المتوفي فقط، بل ضمت القائمة المعلقة بمقر البلدية متوفيين اثنين آخرين، مما كان وراء غضب ودهشة المواطنين الذين شدّهم الفضول للإطلاع على القائمة، متسائلين ما إذا كانت بطاقية ناخبي البلدية المقدّر عددهم بـ 32 ألف و400 ناخب تمت مراجعتها فعلا، وكيف فات على مصالح البلدية والدائرة تمرير 3 أسماء لمتوفين في قائمة بـ 500 مؤطر لمراكز الانتخابات؟