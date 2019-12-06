توج نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر من البطولة الإسبانية لكرة القدم، حسبما أعلنت الرابطة اليوم الجمعة.

وشهد الشهر الماضي إحراز ميسي أربعة أهداف بواقع ثلاثية أمام سلتا فيقو وهدف أمام ليفانتي، إلى جانب تقديمه تمريرة حاسمة لزميله الأوروغواياني لويس سواريز بمواجهة ليقانيس ليفوز بالجائزة.

وسيتسلم ميسي الجائزة أمام جماهير البارسا بملعب "كامب نو" قبيل مباراة ديبورتيفو ألافيس، بينما يستعد النجم الأرجنتيني حاليا لمواجهة ريال مايوركا غدا السبت حيث سيقدم الكرة الذهبية السادسة التي فاز بها الأسبوع الماضي أمام جمهور البلاوغرانا.