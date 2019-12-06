أصيب الناطق باسم ضحايا الخليفة، عمر عابد، قبل ثلاثة أيام، بجلطة إقفارية أقعدته الفراش، حيث أصيب الناشط عابد بشلل نصفي حاد تطلب تحويله إلى المستشفى للعناية الطبية، قبل أن يسمح له الأطباء بمتابعة العلاج من الخارج. وقالت مصادر من أقارب عمر عابد إن الأخير وصل إلى هذه الحالة بعد الضغط الذي أصيب به جراء التعب الذي نال منه، كونه ناشط في لجنة الدفاع عن معتقلي الخارج (ليس في اللجنة الوطنية، بل اللجنة المستقلة للدفاع عن معتقلي الرأي)، وأيضا كثرة تساؤلات ضحايا الخليفة عن موعد إعادة فتح ملف بنك الخليفة، مثلما سبق وأن تم الإعلان عنه في سياق إعادة فتح ملفات الفساد، لاسيما ملفي الخليفة والطريق السريع شرق – غرب.