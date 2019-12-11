سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح أول أهداف كأس العالم للأندية 2019 التي افتتحت وقائعها اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح بونجاح باب التسجيل لفريقه السد أمام نادي يانغين سبور في الدقيقة 26 من لقاء الدور الأول.

جدير بالذكر أن نادي السد القطري يشارك في هذه البطولة القارية كضيف شرف باعتباره المتوج بالبطولة القطرية الموسم الماضي.

ويعتبر بونجاح رابع لاعب جزائري يسجل في بطولة كأس العالم للأندية بعد كل من موسى صايب، عبد المالك زياية ويوسف بلايلي.