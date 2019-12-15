ينتظر شاب منذ ما يقارب الشهرين ‘’التوثيق’’ على شهادة الماستر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الغريب أيضا في الأمر أن سبب تأخر التأشيرة يعود إلى كون المديرية الفرعية للتوثيق ومعادلة الشهادات، على لسان مديرها، عليها التأكد من صحة الشهادة من خلال مراسلة المدرسة الوطنية القريبة من الوزارة، وأن الإجراء، حسب نفس المسؤول، ‘’شكلي فقط’’. ورغم محاولات المعني تسريع الإجراءات لكنه فشل، حتى فاتت عليه فرصة التسجيل في الدكتوراه بإحدى الجامعات في الخارج.