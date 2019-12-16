احتج الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية 100 بالمائة، بجامعة فطومة السودة، في سوق أهراس، على إقصائهم من رفع المنحة الجزافية لوزارة التضامن، إلى 10 آلاف دينار. ورفض هؤلاء الحجة التي قدمت لهم وهي حصولهم على المنحة الجامعية المقدرة بأربعة آلاف دينار كل ثلاثة أشهر، كونها ليست دخلا ثابتا من جهة، ولا تسمن ولا تغني من جوع من جهة أخرى. واستغرب المعاقون الاختلاف بين المسؤولين المحليين في تفسير وتنفيذ القرار الوزاري المشترك المتعلق برفع المنحة الجزافية للتضامن، حيث استفاد منها الطلبة المعوقون ببلدية مداوروش، على سبيل المثال، فيما حرم منها زملاؤهم ببلدية سوق أهراس، ما جعلهم يرفعون نداء عاجلا إلى وزيرة التضامن لإنصافهم في أقرب وقت.