تعرض مدير ابتدائية ”الشهيد أحمد سلامي” بالبرواڤية جنوبي المدية، مؤخرا، إلى نقل قسري نحو ابتدائية ”طلحاوي قويدر” ببلدية أولاد هلال أقصى غربي الولاية، بقرار من المجلس التأديبي، على خلفية قيامه، قبل سنتين، بأشغال ترميم داخل ابتدائية ”أحمد سلامي” دون استشارة المديرية الولائية للتربية. أشغال الترميم التي شملت آنذاك دورات مياه، ورواقا وأحد الأقسام، التي كانت في وضع غير قابل لأن تستغل فيه، تمت بأموال من تبرعات الخيرين وجمعية أولياء تلاميذ المدرسة التي تصدرت المرتبة الأولى من حيث النتائج التعليمية لست سنوات على التوالي، لكن ذلك لم يغفر للمدير خطأ اجتهاده ليجد نفسه مبعدا رغم تضامن أولياء التلاميذ وزملاء عديدين معه، حيث اعتبروا أنه اجتهد فأخطأ وله أجر الاجتهاد وليس العقاب.