كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، عن مشروع سري بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، هدفه إحصاء وتقدير ممتلكات اليهود التي تركوها في البلدان العربية. ومن المتوقع أن تقدم جملئيل، في الأسابيع المقبلة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النتائج بشأن ما توصلت إليه، بعد الاطلاع على الأرقام وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وقالت جملئيل: ”هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها”. وعلى الرغم من سن قانون عام 2010، يؤكد ضرورة أن يتم في كل مفاوضات مستقبلية طرح موضوع تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية عن ممتلكاتهم، إلا أن إسرائيل لم تكن تعرف حجم الممتلكات التي خلفها اليهود، وموقعها بالضبط، حتى الانتهاء من الإجراءات الحالية. وبحسب صحيفة ”يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، فقد تم تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة المجتمعية اليهودية. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الأصول التي خلفها اليهود تقدر في إيران، مثلا، بحوالي 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا بحوالي 6.7 مليار دولار، وبحوالي 2.6 مليار دولار في اليمن (الشمالية قبل الوحدة)، وبحوالي 1.4 مليار دولار في سوريا، وبحوالي 700 مليون دولار في عدن.