تعتبر الإعلانات مصدرا هاما للدخل بالنسبة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يتقاضى من الإعلانات الإشهارية ما يصل إلى 47 مليون أورو في السنة. ووفقا للقائمة التي أعلنتها مجلة ”فوربس” عن الرياضيين الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء رونالدو في المقدمة، متفوقا على كل الرياضيين في العالم بـ887.2 مليون متابع من حيث التفاعل مع المحتوى الذي يتم نشره عبر حساباته. ويملك رونالدو في حسابه على موقع ”انستغرام” 177 مليون متابع، ليكون على رأس قائمة الأكثر متابعة على الإطلاق، وهذا الرقم يدر أموالا طائلة، إذ تدفع الشركات التجارية لرونالدو 44 مليون دولار سنويا مقابل عرض منتجاتها عبر حسابه في ”انستغرام”. ووفقا لتقرير نشره موقع ”هوبر”، يحصل رونالدو على 975 ألف دولار عن الإعلان الواحد، ويتحصل سنويا على دخل قيمته 108 ملايين أورو، ليكون ثالث أغنى رياضي في العالم لعام 2019، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني بـ 113 مليون، والملاكم الأمريكي فلويد مايويذر 236 مليون.