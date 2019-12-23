تطمح شركة كاست أواي (castAway) إلى طرح غلاف جديد قابل للطي للهواتف الذكية، يتضمن في أحد جانبيه شاشة مدمجة فيه بينما يوضع الهاتف في الجانب الآخر، وبربط الشاتين معا يصبح لدى المستخدم هاتف قابل للطي بشاشتين منفصلتين، مع ما يوفره ذلك من خيارات واسعة من المزايا الجديدة.



ويتيح غلاف كاست أواي للمستخدم فتح أكثر من تطبيق معا، والنسخ واللصق بين الشاشتين، والوصول إلى الملفات والصور من أي منهما.

وتطرح شركة كاست أواي فكرة هذا الغلاف على منصة "إنديغوغو" لاستقطاب التمويل الجماعي لهذا المشروع، وكان هدفها جمع مبلغ 50 ألف دولار لبدء التنفيذ، لكن يبدو أن فكرة المشروع استقطبت الاهتمام فجمعت حتى الآن أكثر من 323 ألف دولار، بزيادة بنسبة 646% عن الهدف المعلن، مع بقاء خمسة أيام لانتهاء الحملة.

وبحسب الشركة فإنه يمكن للمستخدم ربط الشاشة الإضافية المدمجة بالغلاف -التي تعمل بنظام كروميوم لشركة غوغل- مع أي هاتف ذكي يعمل بنظامي "أندرويد" أو "آي أو إس" لتوفر له تعدد المهام بسهولة.

كما يتوفر للمستخدم خيار الإقلاع المزدوج، مما يتيح له تحويل الشاشة بسرعة إلى لوحة مفاتيح كبيرة أو لوحة تتبع (على غرار الحاسوب المحمول) أو أداة تحكم بالألعاب لهاتفه الذكي.

وتأتي الشاشة الإضافية مزودة بشاشة عالية الدقة وتقنية واي فاي وبلوتوث وكاميرتين أمامية وخلفية ومدخل لسماعات الرأس، كما تدعم بطاقات ذاكرة إس دي لزيادة سعة التخزين ونقل الصور من الهاتف إليها.

إلى جانب ذلك فإنه يمكن للبطارية المدمجة في تلك الشاشة الإضافية أن تعمل كمصدر طاقة للهاتف الذكي.

ويستخدم الغلاف تقنية ربط مغناطيسية بين جزأيه، وتحمل الشركة براءة اختراعها، بحيث يمكن فصل الشاشتين عن بعضهما أو وصلهما معا بسهولة.

سيتوفر الغلاف عند طرحه -بحسب المعلومات التي وفرتها الشركة على موقع إنديغوغو- بثلاثة قياسات مختلفة، ليدعم مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية المختلفة الأحجام. وهذه القياسات هي:

صغير مع شاشة بقياس 5.8 بوصات للهواتف الذكية ذات القياسات المشابهة.

كبير بشاشة مدمجة بقياس 6.3 بوصات للهواتف الذكية ذات القياسات المشابهة.

كبير جدا بشاشة مدمجة بقياس 6.9 بوصات للهواتف الذكية ذات القياسات المشابهة.

وتشير الشركة إلى أن الفريق المطور لهذا الغلاف يضم مصمم المنتجات جو جاسينسكي الرئيس السابق لقسم التصميم الصناعي بشركة ديل، إلى جانب تنفيذيين سابقين في شركة مايكروسوفت وإنتل.

وتأمل الشركة في أن تبدأ طرح هذا الغلاف للمستهلكين في ماي 2020، بسعر 199 دولارا.