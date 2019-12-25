صدّق أو لا تصدّق، حصة سكنية من 20 مسكنا ببلدية امجاز الدشيش في سكيكدة، لم توزع منذ 21 سنة. السكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب ما أكده رئيس البلدية، الذي كشف عن الحالة الكارثية لهذه السكنات التي أنجزت بطريقة وصفها بالعشوائية. إلى جانب هذا، فإن تلك البنايات قد بلغت درجة عالية من التخريب خاصة على مستوى القرميد. أكثر من ذلك، فقد حددت قائمة المستفيدين منها وسددوا حقوق الكراء، غير أنهم لم يستلموا مفاتيحهم منذ التاريخ المذكور. يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه بلدية امجاز الدشيش من انتشار الأكواخ والبيوت القصديرية.



