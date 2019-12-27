اغتنمت النجمة الجزائرية المقيمة بأوروبا، سعاد ماسي، فرصة الحوار الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على هامش زيارتها الحالية لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، لتترحم على روح رئيس الأركان، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، لتعلن تمنيها أن يستمر الحراك الشعبي بشكل سلمي، مضيفة أن ”الجزائريين قدموا للعالم صورة إيجابية عن الشعب الجزائري”، مشددة على أنه ”من المهم الآن أن تكون الجزائر في استقرار دائم”. وفاجأت ماسي محاورها عندما كشفت عن اهتمامها بالشعر العربي، حيث قالت: ”لقد نشأت على حب المتنبي فأنا مجنونة بالمتنبي (المتنبي جنني) وعاشقة لأم كلثوم”. يذكر أن سعاد ماسي مطربة وعازفة قيثار وكاتبة أغان جزائرية، ولدت في حي باب الوادي الشعبي. أصدرت سعاد ماسي ألبومها الغنائي الأول بالجزائر في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أما ألبومها الأخير، الذي صدر منذ ثلاثة أشهر، فحمل عنوان ”أمنية” وغنت فيه للمرأة والحب.