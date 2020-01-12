أصيب 5 أشخاص في الـ24 ساعة الماضية بحظيرة الشريعة السياحية، بأعالي البليدة ، في حوادث تباينت بين تعرض زوار وعشاق الطبيعة والثلوج، إلى كسور وانخفاض في درجات الحرارة، استدعت تدخل رجال الإنقاذ، لتقديم لهم الإسعافات الأولية الضرورية، وتحويل البعض على العيادات القريبة.

وأفادت معلومات " الخبر "، أن تساقط الثلوج بمرتفعات الأطلس البليدي الأولى والانخفاض الشديد المسجل هذه الأيام لدرجة التجمد ( سجلت بها 0 درجة )، والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع واليوم الوطني لرأس السنة الأمازيغية، أين تدفق زوار من ولايات بعيدة ، قدم بعضها في رحلات منظمة من ولايتي وادي سوف و بومرداس، للتمتع بطبيعة المحمية الطبيعية بالشريعة، أدت في حوادث متفرقة إلى وقوع إصابات بين الزوار، وهي الحوادث التي أصبحت تتكرر كلما تساقطت الثلوج بالشريعة، وأدت حوادث سابقة إلى بتر في أصابع الأيدي، خلال اللعب بالمزلجات بالخصوص .

وتجدر الإشارة إلي أن رجال الإنقاذ، يجدون صعوبات في تقديم الإسعافات للمصابين، بسبب عدم تجهيز وأحيانا انعدام عيادة تستقبل المصابين، مما يضطرهم نقل الجرحى إلى وسط البليدة، و قطع مسافة تزيد أحيانا عن الـ 22 كيلومترا، كما حدث في أكثر من مرة تدخل الجيش لإسعاف المصابين وشق الطرقات المقطوعة بالثلوج.