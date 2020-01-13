أدمج قاموس “دُودن” الألماني، الذي يعتبر أقدم قواميس اللغة الألمانية وأكبرها، كلمة “إن شاء الله” (Inschallah) في معجم اللغة الألمانية ككلمة ألمانية جديدة. وقالت تقارير صحفية ألمانية إن كلمة “إن شاء الله” أصبحت كلمة ألمانية بشكل رسمي بعد أن تم إضافتها إلى معجم “دودن” الشهير. وأضافت نفس المصادر أن الكلمة معتاد سماعها بشكل يومي في ألمانيا حتى من قبل غير المتحدثين بها، الأمر الذي جعلها تدخل رسميًا ضمن كلمات اللغة. وأورد القاموس شرح كلمة “إن شاء الله” بـ«إذا أراد الله”، موضحا أنها تستخدم عندما يتعلق الأمر بحدث مستقبلي، كما ذكر أن أصلها عربي ودارج عند المسلمين. للإشارة، فإن معجم “دودن” هو قاموس شامل للغة الألمانية، وضعه “كونراد دودن” عام 1880 ويشكل مصدرًا أساسيًا بما يحويه من قواعد الإملاء والاستخدام الصحيح للكلمات.