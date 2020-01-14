تفاجأ و تأسف المدرب الهادي خزار اليوم الثلاثاء، للطريقة التي تمت بها إقالته من العارضة الفنية لنجم مقرة مؤكدا بأن القرار المتخذ من قبل الإدارة ليس له "أي تفسير".

وصرح خزار قائلا:"بصراحة، تفاجأت لخبر إقالتي الذي علمت به عبر الصحافة. لم أفكر أبدا في مغادرة مقرة. صحيح، أني كنت غائبا يوم الاستئناف، كوني كنت متواجدا رفقة ابني المريض والذي أجرى عملية جراحية في دبي (الإمارات العربية المتحدة) حيث تقيم عائلتي. ولم يتم احترام الطريقة التقليدية في إقالة مدرب غائب، حيث كان من المفروض أن ترسل له ثلاثة إعذارات قبل اتخاذ قرار الإقالة. انه قرار ليس له أي تفسير".

ولم تبق إدارة مقرة طويلا، صاحب المركز الخامس عشر والمهدد بالسقوط, لإيجاد خليفة له والمتمثل في الحاج مرين المطالب أولا بفسخ عقده مع أولمبي أرزيو.

وأضاف خزار :"قبل مباراة الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر أمام شباب قسنطينة (هزيمة: 4-1)، اجتمعت مع رئيس النادي للتطرق لضرورة تدعيم الفريق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية وكذا تسوية مستحقات اللاعبين والطاقم الفني. انتقلت يوم 31 ديسمبر إلى دبي لأسباب عائلية. قبل سفري، حاولت دون جدوى، الاتصال مرارا برئيس النادي. لقد ضيعت حصة الاستئناف, لكن لدي مبرر للبقاء مع ابني المريض. أتأسف كثيرا لتصرف الرئيس الذي لم يسأل عني".

وبخصوص مستقبله، كشف خزار الذي خلف كريم زاوي على العارضة الفنية لنجم مقرة، بأنه له اتصالات مع أندية جزائرية، لكن لا شيء فعلي حتى الآن، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وقال خزار بخصوص هذه الاتصالات ما يلي:" حاليا، أنا متواجد مع عائلتي في دبي للراحة، لدي بعض الاتصالات مع أندية جزائرية، لكن ليس هناك أي شيء ملموس، أوضح بأنه ليس لي أي اتصال مع أندية الخليج".