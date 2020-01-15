أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، أمر رفض طلب الإفراج عن رئيس جمعية "راج" عبد الوهاب فرصاوي.

وكان فرصاوي قد اعتقل شهر أكتوبر الماضي من طرف عناصر أمن بالزي المدني قبل أن يعرض على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الذي أمر بوضعه الحبس المؤقت.

وتم اليوم النظر في استئناف أمر رفض طلب الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة العاشرة لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار رفض الإفراج وبالتالي لن يغادر فرصاوي سجن الحراش.