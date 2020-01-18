وجھت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، تعلیمات إلى كافة مستخدمي الصحة بالمؤسسات الصحیة، تقضي بضرورة الاستقبال الجید للمواطنین والالتزام أثناء ساعات العمل.

وأوضحت الوزارة في تعلیمة تحمل رقم 01/20 /المؤرخة في 16 جانفي، أنه يتوجب على جمیع مستخدمي الصحة الالتزام بالحضور الفعلي والیومي لكافة الأسلاك الطبیة والشبه الطبیة، احترام اللباس الرسمي الكامل للعمل.

وأمرت الوزارة بتجنب الاستعمال المفرط للھاتف النقال ولواحقه خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى منع التجمعات داخل المكاتب دون مبرر، والتجوال بلباس العمل خارج المؤسسات الصحیة.

وأكدت الوزارة على جمیع مدراء المؤسسات الصحیة التنفیذ الفوري لھذه التعلیمة وكل تقصیر أو إھمال سینجر عنه إجراءات ردعیة صارمة.