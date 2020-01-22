حصد الجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأفضل حارس لشهر ديسمبر الماضي، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب للتونسي سعد بقير لاعب خط الوسط لنادي أبها، أما مدرب نادي الرائد الألباني بيسنيك هاسيك أحرز جائزة أفضل مدرب .

ووفقاً للجنة الفنية للرابطة فإن هاسيك استحق جائزة أفضل مدرب، نظير تمكنه من الصعود بفريقه من المركز الـ 13 إلى المركز السادس خلال الجولات (9، 10، 11، 12، 13)، بعد أن حصد العلامة الكاملة في المواجهات الخمس.فيما جاء اختيار اللاعب سعد بقير لجائزة أفضل لاعب، والجزائري رايس أمبولحي حارس مرمى الاتفاق لجائزة أفضل حارس، نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي أعلنت عنها اللجنة الفنية في وقت سابق.

وكانت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في وقت سابق عن دمج لقاءات شهر نوفمبر مع لقاءات شهر ديسمبر، في جوائز الرابطة الشهرية، بسبب تغيير جدولة الجولات الـ 11 – 15 والتي أعلنت عنها لجنة المسابقات بالرابطة في الـ 28 من نوفمبر الماضي.