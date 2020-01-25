انتزع الترجي الرياضي التونسي تعادلا شاقا أمام ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الترجي عبر عبد الرؤوف بن غيث بالدقيقة 32، وقلب الرجاء الطاولة في الشوط الثاني مسجلا هدفين عبر فابريس نجاه وبدر بانون في الدقيقتين (49، 67).

وظن الرجاء أن المباراة تسير في صالحه إلا أن البديل الذهبي فادي بن شوق سجل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 81 من اللمسة الأولى له بعد نزوله كبديل.

وبذلك التعادل ضمن الترجي التأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل الرجاء أيضا كوصيف برصيد 8 نقاط.

وأصبحت الجولة السادسة والأخيرة "تحصيل حاصل"، حيث فقد فيتا كلوب وشبيبة القبائل الفرصة رسميا في التأهل، حيث يتساويان في الرصيد بـ4 نقاط فقط.