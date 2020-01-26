أصدرت اليوم الأحد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف قرارا يقضي بتخفيض عقوبة رئيس نادي وفاق سطيف السابق حسان حمار من 5 إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع ضم 4 قضايا يعد المعني متابعا فيها بتهم تتعلق كلها بالفساد والتلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي يملكها ضمن قضية واحدة.

وأوضحت هيئة دفاع حسان حمار بأن "موكلها استفاد من تخفيض للعقوبة من 5 إلى 3 سنوات في القضية المتابع فيها بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتبديد والتي صدر بشأنها في بادئ الأمر حكم غيابي عن محكمة سطيف بإدانة حسان حمار بـ 5 سنوات حبسا نافذا استأنفه المعني أمام مجلس قضاء سطيف الذي أيد حكم المحكمة بقرار غيابي تم الطعن فيه كذلك بمعارضة انتهت اليوم الأحد بصدور قرار يقضي بتخفيض العقوبة من 5 إلى 3 سنوات مع ضم 4 قضايا للمعني ضمن قضية واحدة".

وأضاف نفس المصدر بأن "كل القضايا المتابع فيها حسان حمار تم ضمها في قضية واحدة ماعدا تلك التي تم توقيفه بسببها والمتهم فيها بالنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي والتي أصدر فيها مجلس قضاء سطيف مؤخرا قرارا مؤيدا لحكم المحكمة والقاضي كذلك بإدانة حسان حمار بـ 3 سنوات حبسا نافذا".

جدير بالذكر أن القضايا الأربعة التي يتابع فيها الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار والتي تم ضمها اليوم الأحد في قضية واحدة تتعلق بالفساد والتلاعب بعقار التعاونية العقارية المسماة (أم الحياة) التي أنشأها سنة 1999 حيث قامت باقتناء قطعتين أرضيتين تم تقسيمهما على أعضاء التعاونية وبمرور الزمن تم تقليص الأراضي الخاصة بالمستفيدين و إضافة أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية وإلغاء استفادات أخرى بطرق احتيالية حسب المعلومات المستقاة من عديد ضحايا هذه القضية.

للإشارة فإن عملية الضم التي أقرها مجلس قضاء سطيف جعلت من قضايا حسان حمار تتقلص إلى قضيتين فقط بعد أن كانت 5 قضايا وقد استنفذتا درجتين من التقاضي ولم يتبق فيها من طرق الاستئناف سوى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.