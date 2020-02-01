فاز فريق شبيبة القبائل على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (1-0) الشوط (0-0)، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت بملعب أول نوفمبر 54 بتيزي وزو.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم، رزقي حمرون، في الدقيقة (56) لفائدة الشبيبة.

ورغم هذا الفوز إلا أن "الكناري" يقصى من المنافسة، مكتفيا بالمركز الثالث في الترتيب بـ 7 رصيد نقاط، أما الترجي التونسي فيحتل الصدارة (11 نقطة).

ولحساب نفس المجموعة، فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجة (1-0)، ليرافق الترجي إلي الدور ربع النهائي.

أما فيتا كلوب، يأتي في الصف الرابع والأخير بمجموع 4 نقاط.